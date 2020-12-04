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Rusya’nın aşısı Sputnik V'nin ilk partisi 'a ulaştı

Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı ortak üretim için incelenmek üzerek 'a gönderildi. İlk parti aşılar başkent Belgrad’a ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:28 ABONE OL
Rusya’nın aşısı Sputnik V'nin ilk partisi Sırbistan'a ulaştı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı ortak üretim için incelenmek üzerek Sırbistan'a gönderildi. İlk parti aşılar başkent Belgrad'a ulaştı.

Tüm dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisi, Sırbistan'ın Belgrad kentine ulaştı. Sırp yetkililer, Belgrad'a ulaşan Sputnik V koronavirüs aşısının klinik testlerini yürütecek. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sırbistan'ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ortak üretim olasılığını incelemeye hazır olduğunu, laboratuvar araştırmaları için gereken aşı partisinin bu hafta Sırbistan'a ulaştırılacağını duyurmuştu.

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Rusya’nın aşısı Sputnik V'nin ilk partisi Sırbistan'a ulaştı
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