Son dakika: AB Liderler Zirvesi'ne günler kala Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile ilişkiler konusunda Türkiye'den olumlu bir hareket görmediklerini, bunun "bir mesele" olduğunu belirterek, AB'nin tamamı olarak Türkiye ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyoruz. Ama bunun için iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Bu öngörülebilir ilişkiyi elde etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor ve bütün kanalları kullanacağız." dedi.

Michel, "geçen yılın değerlendirmesi ve gelecekteki sınamalar" konusunda düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki soruyu yanıtladı.