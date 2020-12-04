Son dakika haberi | Corona virüs aşısında müjdeli haber: Kalıcı bağışıklık sinyali...

Son dakika haberi: Dünya genelinde bir buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüse karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Pfizer ve BioNtech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının ardından Moderna'dan da müjdeli haberler geliyor. Edinilen son dakika habere göre; taşıyıcı RNA teknolojisi ile üretilen corona virüs aşısına ilişkin gelen son verilerin kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Koronavirüs aşılarına ilişkin devam eden çalışmalar sonrası yeni detaylar ortaya çıkıyor. Moderna, aşı çalışmasına ilişkin gelen son verilerin ilk doz uygulandıktan 119 gün, ikinci doz uygulandıktan 90 gün sonra tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı.
TÜM YAŞ GRUPLARINDA KALICI BAĞIŞIKLIK
Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada Moderna Medikal Direktörü Tal Zaks, "Faz-1 verileri koronavirüs aşımızın tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Şirket yıl sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşı arz etmeyi hedeflerken, 2021'in ilk çeyreğinde küresel olarak 100-125 milyon doz aşı sağlamayı planlıyor. Bu aşıların 85-100 milyon dozu ABD için planlanırken, geriye kalan bölümü diğer ülkelere arz edilecek.
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