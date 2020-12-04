Son dakika haberi | Corona virüs aşısında müjdeli haber: Kalıcı bağışıklık sinyali...

Son dakika haberi: Dünya genelinde bir buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüse karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Pfizer ve BioNtech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının ardından Moderna'dan da müjdeli haberler geliyor. Edinilen son dakika habere göre; taşıyıcı RNA teknolojisi ile üretilen corona virüs aşısına ilişkin gelen son verilerin kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...