Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor

Son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Corona virüs belirtileri arasında yer alan ateş, öksürük, ishal, tat ve koku kaybına bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda coronavirüsün ilk belirtisini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre Covid-19'a yakalanan hastaların büyük bir çoğunluğu ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlarından önce,bu semptom ile karşılaşıyor. İşte son dakika corona virüsün yeni belirtisi...