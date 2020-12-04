Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor

Son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Corona virüs belirtileri arasında yer alan ateş, öksürük, ishal, tat ve koku kaybına bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda coronavirüsün ilk belirtisini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre Covid-19'a yakalanan hastaların büyük bir çoğunluğu ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlarından önce,bu semptom ile karşılaşıyor. İşte son dakika corona virüsün yeni belirtisi...
TAT VE KOKU KAYBINDAN ÖNCE ORTAYA ÇIKIYOR
İspanya'da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kurunluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.
BURUN İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR...
Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve "aşırı kuruluk" gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.
HASTALARIN YÜZDE 52'Sİ BÖYLE HİSSEDİYOR
Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52'sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.
ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR
Burun semptomlarının Covid-19'un yaygın olarak görülen ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.
Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı. Covid-19'un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80'inde görüldüğü açıklandı.
ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRABİLİR
Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir" ifadelerini kullanarak, erkkn burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.
GÜN GÜN ETKİSİ
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.