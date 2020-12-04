Son dakika haberi: Tüm dünya corona virüsten kırılırken Meksika Başbakanı'ndan şoke eden açıklama: Gerekli değil...

EL YAKIMA VE SOSYAL MESAFE YETERLİ

Meksika lideri Obraor, sosyal mesafenin ve elleri yıkamanın salgından korunmak için yeterli olduğunu belirtti. Obrador konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana ve Dr Alcocer'a rehberlik eden Dr Hugo Lopez-Gatell, (maske takmanın) gerekli olmadığını, başka önlemler olduğunu söyledi. Bence en iyisi sağlıklı bir mesafeyi korumak ve kendimize bakmaktır. Maskeye gerek yok" dedi.