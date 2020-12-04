Son dakika haberi: Tüm dünyanın umudu burada: Corona virüs aşısı nasıl üretiliyor? İşte detaylar...

PROFESÖR ÖZLEM TÜRECİ DETAYLARI AÇIKLADI

Basın açıklamasında bulunan Profesör Özlem Türeci, önümüzdeki günlerde üçüncü aşama klinik deneylere ilişkin daha fazla detay paylaşılacağını belirterek, aşının tüm cinsiyet, yaş ve etnik kökenlerde etkili sonuç verdiğini, ayrıca daha önce Covid-19'la enfekte olanlar ile olmayanlar arasında da koruma oranlarında farklılık görülmediğini belirtti.

Bununla birlikte Türeci, aşının ne kadar bağışıklık sağlayacağına konusuna ilişkin, "Aşılanan gönülleri izlemeye devam edeceğiz" yorumunu yaptı.