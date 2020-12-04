Son dakika haberi: Tüm dünyanın umudu burada: Corona virüs aşısı nasıl üretiliyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi: tüm dünyanın umudu olan corona virüsa şısı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den ilk onayını alan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının dağıtımına başlandı. Peki corona virüs aşısı nasıl üretiliyor. İşte son dakika haberin detayları...
ilk koliler yola çıktı
Dünyayı ele geçiren Covid-19 salgınına karşı umut olması beklenen aşıda ilk kolilerin sevkiyatına başlandı. Aşı lisansı alan ilk şirketler arasında yer alan Pfizer, Belçika'daki üretim tesislerinden ilk kolileri kargolamaya başladı.
ÜRETİMDEN ÇIKTI
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan ve küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgınına karşı geliştirilen ve merakla beklenen aşı üretimden çıkmaya başladı. Belçika'nın Puurs şehrinde üretim laboratuvarları bulunan ABD'li ilaç firması Pfizer, lisansını onaylayan İngiltere'ye gönderilmek üzere ilk aşı sevkiyatını dün gerçekleştirdi.
ÜRETİM AŞAMALARI GÖRÜNTÜLENDİ
Dünya'nın merakla beklediği aşının üretim aşamalarına dair özel görüntüleri İhlas Haber Ajansı ile paylaşan Pfizer, titiz üretimle elde edilen aşının hangi aşamalardan geçtiğini de gösterdi.
İlk koliler yola çıktı! Pfizer-BioNTech’in dünyaya umut olan aşılarının üretim süreci görüntülendi | Video
Covid-19 aşısı için ilk olarak hammaddeler üretim tesislerine getiriliyor. Son derece steril ortamlarda filtrelerden geçirilerek test edilen hammaddeler son teknoloji ürünü makinalarda işleniyor.
TEK BİRİMLİK ŞİŞELERE DOLDURULUYOR
Aşının üretimini el değmeden gerçekleştiren makinalardaki işlenmiş aşı dolum tüplerinden kişisel kullanıma hazır tek birimlik şişelere dolduruluyor. Hassas cihazlarla kalite denetimi yapıldıktan sonra kendine özel depolama alanlarında soğutulan aşı tipleri buzlarla dolu özel kolilere yerleştirilerek sevkiyata hazır hale getiriliyor.
5 OCAK'TAN İTİBAREN ERİŞİLECEK
Dünya için umut olması beklenen Covid-19 aşısı hakkında kesin başarı oranı yüzde 94 olarak açıklanırken, aşının üretildiği ülke olan Belçika'da ise aşının 5 Ocak'tan itibaren erişilebilir olması bekleniyor. İlk olarak üretilen aşıların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'de kullanılması beklenirken diğer Avrupa ülkelerine dağıtım konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
PROFESÖR ÖZLEM TÜRECİ DETAYLARI AÇIKLADI
Basın açıklamasında bulunan Profesör Özlem Türeci, önümüzdeki günlerde üçüncü aşama klinik deneylere ilişkin daha fazla detay paylaşılacağını belirterek, aşının tüm cinsiyet, yaş ve etnik kökenlerde etkili sonuç verdiğini, ayrıca daha önce Covid-19'la enfekte olanlar ile olmayanlar arasında da koruma oranlarında farklılık görülmediğini belirtti.
Bununla birlikte Türeci, aşının ne kadar bağışıklık sağlayacağına konusuna ilişkin, "Aşılanan gönülleri izlemeye devam edeceğiz" yorumunu yaptı.
BİONTECH CEO'SU UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI...
"Aşı m-RNA bazlı olduğu için virüs vektörü içermiyor, enfeksiyon riski yok, ulak RNA molekülleri bağışıklık sistemini harekete geçirdikten sonra birkaç gün içinde doğal bir şekilde vücutta yok oluyor.
Aşı bağışıklık sistemindeki T ve B hücrelerini de aktif hale getiriyor. Bu sayede virüse karşı uzun vadeli koruma sağladığı düşünülüyor.
Aşının -20 derecede ne kadar stabil olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.
2-8 derece arasında saklanabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
Aşının tüm ırk, cinsiyet ve yaşlarda aynı etkinliği gösterdiği tespit edildi.
Aşıda kullanılan Mesajcı RNA 50 yıldan uzun süredir bilim insanları tarafından araştırılıyor ve bu teknolojinin kısa sürede çok sayıda doz üretilmesini mümkün kılıyor.
Deneklerdeki uzun vadeki sonuçları 2 yıl boyunca takip etmeyi ve verileri paylaşmayı sürdüreceğiz
AŞIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER
-Klinik deneylerde tüm deneklerde %95 etkinlik.. 65 yaş üstü deneklerde %94'ten fazla etkinlik.
-ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki 3. aşama testlere 43 binden fazla denek katıldı.
-Nadir görülen yan etkiler : Başağrısı %2 Yorgunluk %3,8 Aşı deneklerin büyük bölümünde iyi tolere edildi.
-Hafif yan etkiler aşının vurulmasından sonraki birkaç gün içinde ortadan kalktı.
- En sık görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları.
- DSÖ, Pfizer ve BionTech'den gönderilen verilerin incelendiğini, acil kullanım listesi için değerlendirmeye alınacağını duyurdu. Bu ülke bazında acil kullanım kararı alacak ülkeler için de emsal teşkil edebilecek.