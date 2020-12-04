Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ta bulunan tuzlu su ile üretmek için...

Uzun yıllardır Mars üzerinde çeşitli araştırmalar yapılıyor. İnsanların Mars'ta yaşayıp yaşayamayacağını merak eden insanoğlu, burada hayatta kalmanın yollarını aradı. Peki, Mars gerekli tesislerin kurulması için uygunsa, bu çorak gezegende nasıl hayatta kalacağız? Yakın bir zamanda, Mars'ta su bulunduğu açıklanmıştı ancak bu su kaynakları ya donmuş, ya da insanın içemeyeceği kadar tuzluydu. Bu sorunun çözülmesi için yapılan bilimsel bir çalışmadan son dakika haberi geldi ve tuzlu suyun farklı alanlarda kullanımı için hiç denenmemiş bir yöntem uygulandı.

SON DAKİKA HABERİ: MARS'TA SU BULUNMUŞTU… ARTIK O SU İÇİLEBİLECEK!

Tarım, yakıt, hatta nefes almak için hava vb. şeyleri Mars'ta bulmak, üretmek ve yapmak mümkün değil. Bu yüzden, St. Louise'deki Washington Üniversitesi'nden bilim adamları bir çözüm buldular: Mars'taki çözülemeyen suyu yakıta ve oksijene dönüştürmek!