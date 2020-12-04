Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ta bulunan tuzlu su ile üretmek için...

Uzun yıllardır Mars üzerinde çeşitli araştırmalar yapılıyor. İnsanların Mars'ta yaşayıp yaşayamayacağını merak eden insanoğlu, burada hayatta kalmanın yollarını aradı. Peki, Mars gerekli tesislerin kurulması için uygunsa, bu çorak gezegende nasıl hayatta kalacağız? Yakın bir zamanda, Mars'ta su bulunduğu açıklanmıştı ancak bu su kaynakları ya donmuş, ya da insanın içemeyeceği kadar tuzluydu. Bu sorunun çözülmesi için yapılan bilimsel bir çalışmadan son dakika haberi geldi ve tuzlu suyun farklı alanlarda kullanımı için hiç denenmemiş bir yöntem uygulandı.
SON DAKİKA HABERİ: MARS'TA SU BULUNMUŞTU… ARTIK O SU İÇİLEBİLECEK!
Tarım, yakıt, hatta nefes almak için hava vb. şeyleri Mars'ta bulmak, üretmek ve yapmak mümkün değil. Bu yüzden, St. Louise'deki Washington Üniversitesi'nden bilim adamları bir çözüm buldular: Mars'taki çözülemeyen suyu yakıta ve oksijene dönüştürmek!
Bilim insanları, tuzlu suyu oluşturanoksijen ve hidrojeni moleküllere ayırmak için bir elektrik sistemi tasarladılar. Dünya üzerindeki deneylerinin Mars ortamında -33 Fahrenheit dereceye kadar düşük sıcaklıklarda hayatta kalabileceğinden oldukça eminler.
Bu projelerden en dikkat çekeni Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in planladığı uzay misyonu. Musk geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 ila 6 yıl içinde Mars'a insan göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.
ABD St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.
Independent'ta yer alan habere göre, bilim insanları Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi.
Aynı habere göre, ekip oksijen ve hidrojeni tuzlu sudan daha basit ve ucuz bir şekilde doğrudan ayırabilecek bir elektroliz sistemi geliştirdi.
Washington Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derece test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisinin altı çizildi.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Vijay Ramani, keşiflerinin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağı iddiasını dile getirdi.
NASA ve ESA çalışmaları Mars'ta tuzun varlığını kanıtlamış ve gezegenin yüzeyinin altında su havuzları saptamıştı.