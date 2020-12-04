Türkiye Kafkasya’ya yerleşti

Dağlık Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Rus uzmanlar, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. Rusya'nın akademik ve entelektüel dünyasına seslenen üç aylık 'Snob' dergisinin 'snob.ru' sitesinde siyasi yorumcu Konstantin von Eggert'in 10 Kasım tarihinde çıkan analizinin yankıları hâlâ sürüyor. Eggert'in yorumlarına destek veren birçok uzman, Türkiye'nin bölgeye yerleştiğine ve Rusya karşısında rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığına dikkat çekti. Yorumlarda, "Ankara'nın desteği, Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı oldu. Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadeleri yer aldı.Yorumcu Eggert'in en çok da "Aslında Rusya tarafından eğitilen ve silahlandırılan bir Ermenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si bölgede çok önemli bir yer edindi. Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" tespitleri dikkat çekti.