AB Filistinliler Delegasyonu'ndan İsrail'in 13 yaşındaki genci şehit etmesiyle ilgili soruşturma çağrısı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçtiğimiz gerçek mermiyle yaraladıktan sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ali Ebu Aliyye'nin ölümüyle ilgili Avrupa Birliği Filistinliler Delegasyonu'ndan olayın soruşturulmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği Filistinliler Delegasyonu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çocuklar uluslararası hukuk kapsamında özel korumadan yararlanır. Daha kaç Filistinli çocuk İsrail güvenlik güçleri tarafından aşırı ölümcül güç kullanımına maruz kalacak? Şok edici olayın faillerini, adalete teslim etmek için İsrail yetkilileri tarafından hızla ve tam olarak soruşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARI İŞGAL ALTINDA

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.