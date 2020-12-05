Bİden’dan İran’a Zeytın Dalı

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade'ye suikastın ülke ile ilişkilerin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda ilk kez değerlendirmede bulundu. CNN'in yayınına katılan Biden, Fahrizade suikastının İran ile yeniden anlaşmayı zora sokup sokmadığına ilişkin soruya, "Bunu söylemek zor" yanıtını verdi. Trump yönetiminin 2018'de İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştiren Biden, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz. O (Trump), daha sıkı bir taviz alacağını düşünerek anlaşmadan çekildi. Peki ne elde ettiler? Onların nükleer malzemelere erişme imkanını artırdılar. Şu anda nükleer silah üretmeye yetecek malzemeye ulaşmaya daha yakınlar, bir de füze sorunu var" dedi.Dış politikada müttefiklerle ve uluslararası taraflarla birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Joe Biden, "Bunlar zor meseleler. Bir şeyi biliyorum ki bunları yalnız başımıza aşamayız. Bu yüzden yalnızca İran ile değil, Rusya ve Çin ile ilişkilerimizde ve diğer meselelerde daha büyük bir grubun parçası olmalıyız" ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer gibi ABD'li üst düzey bir yetkili de CNN'e Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüştü. ABD'de bazı yorumcular, İsrail'in, Biden liderliğindeki yeni yönetimin Orta Doğu politikasında olası bir yön değişikliğinin önünü kesmek üzere suikastı gerçekleştirdiğini vurgulamıştı. Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi Fahrizade'nin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip edildiğini, dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile ABD Başkanı George W. Bush'un Fahrizade hakkında görüştüğünü yazdı. Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'ın Abserd bölgesindeki terör saldırısında hayatını kaybetmişti.