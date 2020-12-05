Çin, Ay’a bayrağını diken ikinci ülke oldu

Çin'in Çang'ı-5 keşif aracı Ay'a Çin bayrağı dikti. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın uydusuna diktiği Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı. İlk olarak, ABD, 1969'da Apollo 11 görevi sırasında Ay'a ilk bayrağı dikmişti. Çin ayrıca, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak. Öte yandan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'dan toprak örneği alması için biriyle 1 dolar olmak üzere dört şirketle anlaştı.