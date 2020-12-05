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Dünyadan kovid gelişmeleri: Çin 600 milyon aşıyı piyasaya sürecek

Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Dünyadan kovid gelişmeleri: Çin 600 milyon aşıyı piyasaya sürecek
Dünya geneli: Vakalar 65 milyon 558 bini geçti. 1 milyon 550 binden fazla kişi öldü.
Çin: 600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecek
ABD: Savunma Bakanlığı ilk kez aşı kartının görselini yayımladı.
Hollanda: Aşıların EMA tarafından onaylanması halinde 4 Ocak 2021'de aşı uygulamasına başlanacak.
İngiltere: Mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilecek.
İtalya: 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan yılbaşı tatili için yeni kısıtlamalar getirildi.
Japonya: Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 ile mücadelede eleştirilen Dünya Sağlık Örgütüne yönelik "gözden geçirilme ve reform sürecinde" ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
Azerbaycan: BM Kovid- 19 Zirvesi'ne katılan İlham Aliyev, DSÖ'ye toplam 10 milyon dolar yardımda bulunduklarını söyledi.
Lübnan: Olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı.
Gazze: Cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İsrail ablukası ve Kovid -19 Gazze'yi felakete sürüklüyor
Hindistan:
Vakalar 9 milyon 571 bini geçti.

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Dünyadan kovid gelişmeleri: Çin 600 milyon aşıyı piyasaya sürecek
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