Dünyadan kovid gelişmeleri: Çin 600 milyon aşıyı piyasaya sürecek

Dünya geneli:
Vakalar 65 milyon 558 bini geçti. 1 milyon 550 binden fazla kişi öldü.
Çin:
600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecek
ABD:
Savunma Bakanlığı ilk kez aşı kartının görselini yayımladı.
Hollanda:
Aşıların EMA tarafından onaylanması halinde 4 Ocak 2021'de aşı uygulamasına başlanacak.
İngiltere:
Mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilecek.
İtalya:
21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan yılbaşı tatili için yeni kısıtlamalar getirildi.
Japonya:
Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 ile mücadelede eleştirilen Dünya Sağlık Örgütüne yönelik "gözden geçirilme ve reform sürecinde" ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
Azerbaycan:
BM Kovid- 19 Zirvesi'ne katılan İlham Aliyev, DSÖ'ye toplam 10 milyon dolar yardımda bulunduklarını söyledi.
Lübnan:
Olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı.
Gazze:
Cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İsrail ablukası ve Kovid -19 Gazze'yi felakete sürüklüyor
Hindistan:
Vakalar 9 milyon 571 bini geçti.