Dünyadan kovid gelişmeleri: Çin 600 milyon aşıyı piyasaya sürecek

Vakalar 65 milyon 558 bini geçti. 1 milyon 550 binden fazla kişi öldü.600 milyon doz aşı bu yıl piyasaya sunulmaya hazır hale getirilecekSavunma Bakanlığı ilk kez aşı kartının görselini yayımladı.Aşıların EMA tarafından onaylanması halinde 4 Ocak 2021'de aşı uygulamasına başlanacak.Mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilecek.21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar olan yılbaşı tatili için yeni kısıtlamalar getirildi.Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 ile mücadelede eleştirilen Dünya Sağlık Örgütüne yönelik "gözden geçirilme ve reform sürecinde" ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.BM Kovid- 19 Zirvesi'ne katılan İlham Aliyev, DSÖ'ye toplam 10 milyon dolar yardımda bulunduklarını söyledi.Olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı.Cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.İsrail ablukası ve Kovid -19 Gazze'yi felakete sürüklüyorVakalar 9 milyon 571 bini geçti.