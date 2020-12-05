İslam karşıtı Fransa’ya kınama

Arapİnsan Hakları Örgütü (AOHR), son dönemde İslam'ı hedef alan ve ülkedeki Müslümanlara yönelik baskıları artıran Fransız hükümetinin camileri denetleme kararını kınadı. Merkezi İngiltere'de bulunan AOHR'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) Fransız hükümetinin Müslümanlara karşı uyguladığı sert politikalara sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı. Macron hükümetinin 16Ekim'den bu yana Müslümanlara yönelik tutuklama kampanyaları başlattığının, bu kapsamda 20'den fazla cami ile kurumu kapattığının kaydedildiği açıklamada, bu durumun Fransa'da ve başka ülkelerde nefreti daha da arttırdığı belirtildi.Açıklamada "Fransız makamlarını yerel ve uluslararası yasalara uygun olarak Müslümanlara eşit davranmaya, Fransız yönetimini 'Orta çağ ve sömürge' döneminin yaklaşımlarından vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerine de yer verildi. Fransa hükümeti önceki gün ülkedeki 76 camiyi denetleyeceklerini ve 18 kadarının kapatılacağını duyurmuştu. Macron'un göreve gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 cami kapatıldı.