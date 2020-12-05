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’ta korkutan

’nin kentinde 5 katlı boş bir binada çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek, binanın yanında bulunan 'ne sıçradı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 22:26 ABONE OL
New York’ta korkutan yangın

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan'daki East Village bölgesinde 5 katlı boş bir binanın sabah 05.00 sularında birinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, binanın yanında bulunan Middle Collegiate Kilisesi'ne sıçradı.

Yangın bölgede paniğe neden olurken, 100'den fazla itfaiyecinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının neden çıktığına veya herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Yangının çıktığı 5 katlı bina 20 Şubat'ta çıkan bir yangın nedeniyle boşaltılmıştı. Yangının sıçradığı kilise ise 1892'de inşa edilmiş ve Amerikan tarihindeki önemli tarihi yapılardan bir olarak görülüyor.

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New York’ta korkutan yangın
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