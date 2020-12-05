Azerbaycan'dakıcami, kilise ve sinagoglarda Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için yürütülen operasyonda canlarını feda eden şehitler için törenler düzenlendi. Bakü ve ülkenin diğer bölgelerindeki camilerde bir araya gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti. Başkentteki Jen Mironosits Ortodoks kilisesi, Kutsal Meryem Ana Katolik kilisesi ile Gence'deki Aleksandr Nevski Ortodoks kilisesi ve Aşkenaz sinagogunda da şehitler için dua edildi. Bakü Haydar Camisi'nde ise Sünni ve Şii din adamlarının katılımıyla vahdet namazı kılındı. Azerbaycan, 2 bin 783 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.