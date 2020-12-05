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SON DAKİKA | Dünya buraya kilitlendi: uygulaması başladı!

Son dakika haberi... vaka sayılarında artış dünyada her geçen gün hızını artırırken insanlar konusunda son dakika gelişmelerine odaklandı. Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde 'Aşılama başlasın' talimatı vermişti. Putin'in talimatının ardından 'Sputnik V aşısının ilk uygulaması bugün başkent 'da başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 13:26 Son Güncelleme: 5.12.2020 13:28 ABONE OL
SON DAKİKA | Dünya buraya kilitlendi: Koronavirüs aşısı uygulaması başladı!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısının halka uygulanmasına yönelik verdiği talimatın ardından aşılama uygulaması bugün başkent Moskova'da başladı.

Aşının öncelikli uygulandığı doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan pek çok kişi kentte kurulan aşı merkezlerine akın etti. Aşı yaptıran kişilerde aranan şartlarda, Moskova'daki bir kliniğe kayıtlı olmaları gerekiyor. Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış gibi şartlar aranıyor.

İLK 5 SAATTE 5 BİN KİŞİ AŞI İÇİN KAYIT OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, "İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar" dedi.

ŞU ANA KADAR 2 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLDİ

Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüsü aşısı hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi.

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SON DAKİKA | Dünya buraya kilitlendi: Koronavirüs aşısı uygulaması başladı!
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