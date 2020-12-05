Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, herkesin önünde kurşuna dizildi

Son dakika haberi… Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'den akılalmaz bir haber daha geldi. Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri getirmişti. Asya medyasında yer alan habere göre Koronavirüs karantinasından kaçan bir kişinin infaz edildiği bildirildi. Ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarda olduğu ve infazın halka açık bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAN KAÇTI, HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Kuzey Kore'de Koronavirüs karantinasını ihlal ederek kaçmaya çalışan bir kişinin halkın gözü önünde kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirildi.

İşte detaylar…