Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, herkesin önünde kurşuna dizildi

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Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! karantinasından kaçtı, herkesin önünde kurşuna dizildi

Kuzey Kore’den gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Tüm dünyada etkisini sürdüren (covid-19) salgınına karşı Kuzey Kore’de çok üst düzeyde önlemler alındı. Asya medyasında yer alan son dakika gelişmesine göre Koronavirüs karantinasından kaçan bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktarıldı. Bu olay dünya basınında da genişçe yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 5.12.2020 15:44 Son Güncelleme: 5.12.2020 15:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

Son dakika haberi… Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'den akılalmaz bir haber daha geldi. Kuzey Kore resmi olarak ülkede vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri getirmişti. Asya medyasında yer alan habere göre Koronavirüs karantinasından kaçan bir kişinin infaz edildiği bildirildi. Ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarda olduğu ve infazın halka açık bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAN KAÇTI, HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Kuzey Kore'de Koronavirüs karantinasını ihlal ederek kaçmaya çalışan bir kişinin halkın gözü önünde kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirildi.

İşte detaylar…

Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi .Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

ÖZEL BİRİM KURULDU

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

Kuzey Kore resmi olarak ülkede vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

MANTIKSIZ ÖNLEMLER ALIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi.

Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, kurşuna dizildi

İstihbarat yetkilileri, Kim'in salgın tedbirlerini ihlal edenlere karşı 'aşırı öfke' gösterdiğini ve 'mantıksız önlemler' aldığını söyledi.

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Son dakika haberi: Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs karantinasından kaçtı, herkesin önünde kurşuna dizildi
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