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Son dakika haberi: ’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Mars'ta hayatta kalmak ihtiyaç duyulan suyun nasıl üretileceği bulundu!

Uluslararası ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre ’ta bulunan tuzlu suyun insan kullanımı için uygun hale getirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İnsanoğlu yıllarca Mars'ta su olup olmadığını merak etti ve araştırdı. Artık Mars'ta su olduğunu biliyoruz. Ama bu su ya donmuş ya da insan kullanımı için imkansız olacak derecede tuzlu. Bilim adamları, Mars'ta hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan suyun nasıl üretileceğini buldu!

Giriş Tarihi: 5.12.2020 07:09 Son Güncelleme: 5.12.2020 07:13 ABONE OL
Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Uzun yıllardır üzerinde çeşitli araştırmalar yapılıyor. İnsanların Mars'ta yaşayıp yaşayamayacağını merak eden insanoğlu, burada hayatta kalmanın yollarını aradı. Peki, Mars gerekli tesislerin kurulması için uygunsa, bu çorak gezegende nasıl hayatta kalacağız? Yakın bir zamanda, Mars'ta su bulunduğu açıklanmıştı ancak bu su kaynakları ya donmuş, ya da insanın içemeyeceği kadar tuzluydu. Bu sorunun çözülmesi için yapılan bilimsel bir çalışmadan son dakika haberi geldi ve tuzlu suyun farklı alanlarda kullanımı için hiç denenmemiş bir yöntem uygulandı.

SON DAKİKA HABERİ: MARS'TA SU BULUNMUŞTU… ARTIK O SU İÇİLEBİLECEK!

Tarım, yakıt, hatta nefes almak için hava vb. şeyleri Mars'ta bulmak, üretmek ve yapmak mümkün değil. Bu yüzden, St. Louise'deki Washington Üniversitesi'nden bilim adamları bir çözüm buldular: Mars'taki çözülemeyen suyu yakıta ve oksijene dönüştürmek!

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Bilim insanları, tuzlu suyu oluşturanoksijen ve hidrojeni moleküllere ayırmak için bir elektrik sistemi tasarladılar. Dünya üzerindeki deneylerinin ortamında -33 Fahrenheit dereceye kadar düşük sıcaklıklarda hayatta kalabileceğinden oldukça eminler.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Bu projelerden en dikkat çekeni Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in planladığı uzay misyonu. Musk geçtiğimiz günlerde SpaceX'in 4 ila 6 yıl içinde 'a insan göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

ABD St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Independent'ta yer alan habere göre, bilim insanları 'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Aynı habere göre, ekip oksijen ve hidrojeni tuzlu sudan daha basit ve ucuz bir şekilde doğrudan ayırabilecek bir elektroliz sistemi geliştirdi.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Washington Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada 'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için eksi 36 derece test edilen sistemin bu testten geçer not aldığı bilgisinin altı çizildi.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

Ekip adına açıklamalarda bulunan Vijay Ramani, keşiflerinin ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağı iddiasını dile getirdi.

Son Dakika: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Bilim adamları Mars’ın tuzlu suyu ile...

NASA ve ESA çalışmaları 'ta tuzun varlığını kanıtlamış ve gezegenin yüzeyinin altında su havuzları saptamıştı.

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Son dakika haberi: Mars’ta yaşamayı mümkün kılacak keşif! Mars'ta hayatta kalmak ihtiyaç duyulan suyun nasıl üretileceği bulundu!
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