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haberi | Pfizer CEO'su aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."

haberi: ABD’li Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla aşısıyla ilgili dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi. Pfizer CEO'su corona virüs aşısının bulaşı engelleyip engellemediğinden emin olmadıkları söyledi. Pfizer-BioNTech, corona aşısının üretiminde kullanılan ham maddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğünü ifade etmişti. İşte son dakika corona aşısı haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 16:42 Son Güncelleme: 5.12.2020 16:52 ABONE OL
Son dakika haberi | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: Emin değiliz...

Son dakika haberi... Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan aşıya ilişkin açıklama geldi. Bourla, ABD medyasına verdiği röpörtaj sırasında "Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya yanıt verdi.

Bourla, ""Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz" yanıtını verdi.

Kasım ayında Pfizer, aşı adayının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.

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Son dakika haberi | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."
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