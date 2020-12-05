Son dakika haberi | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."

Son dakika haberi... Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla'dan aşıya ilişkin açıklama geldi. Bourla, ABD medyasına verdiği röpörtaj sırasında "Korumam olmasına rağmen, yine de başkalarına iletebilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya yanıt verdi.
Bourla, ""Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmaması konusu incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiklerimizle bundan emin değiliz" yanıtını verdi.
Kasım ayında Pfizer, aşı adayının COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.