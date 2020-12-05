Son dakika haberi | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."

ÜRETİM 50 MİLYON DOZA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldüğü ifade edilmişti.