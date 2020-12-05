Aşının öncelikli uygulandığı doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan pek çok kişi kentte kurulan aşı merkezlerine akın etti. Aşı yaptıran kişilerde aranan şartlarda, Moskova'daki bir kliniğe kayıtlı olmaları gerekiyor. Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış gibi şartlar aranıyor.