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‘Ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takın’

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
‘Ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takın’
Dünya geneli: Vakalar 66 milyonu geçti. 1 milyon 600 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi,
Dünya Sağlık Örgütü: Kronavirüs aşısının pandeminin sonunun geldiği şeklinde algılanmaması uyarısı yaptı. Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi.
ABD: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) halka ilk kez, ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu. Joe Biden aşının ABD'de zorunlu olmayacağını söyledi.
BM: Aşıya eşit erişime dikkat çeken yetkililer, "2021 insanlık için yıkım yılı olabilir" dedi.
Rusya: Moskova'da Sputnik V aşısı olanların yüzde 1.5'i Kovid-19'a yakalandı.
Japonya: Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor
İsveç: Aşı ücretsiz olacak.
İsviçre: Seyahat kısıtlaması getirildi. Listeye ABD de eklendi.
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‘Ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takın’
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