‘Ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takın’

Dünya geneli:
Vakalar 66 milyonu geçti. 1 milyon 600 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi,
Dünya Sağlık Örgütü:
Kronavirüs aşısının pandeminin sonunun geldiği şeklinde algılanmaması uyarısı yaptı. Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi.
ABD:
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) halka ilk kez, ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu. Joe Biden aşının ABD'de zorunlu olmayacağını söyledi.
BM:
Aşıya eşit erişime dikkat çeken yetkililer, "2021 insanlık için yıkım yılı olabilir" dedi.
Rusya:
Moskova'da Sputnik V aşısı olanların yüzde 1.5'i Kovid-19'a yakalandı.
Japonya:
Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor
İsveç:
Aşı ücretsiz olacak.
İsviçre:
Seyahat kısıtlaması getirildi. Listeye ABD de eklendi.