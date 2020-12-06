‘Ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takın’

Vakalar 66 milyonu geçti. 1 milyon 600 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi,Kronavirüs aşısının pandeminin sonunun geldiği şeklinde algılanmaması uyarısı yaptı. Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) halka ilk kez, ev hariç bütün kapalı ortamlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu. Joe Biden aşının ABD'de zorunlu olmayacağını söyledi.Aşıya eşit erişime dikkat çeken yetkililer, "2021 insanlık için yıkım yılı olabilir" dedi.Moskova'da Sputnik V aşısı olanların yüzde 1.5'i Kovid-19'a yakalandı.Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyorAşı ücretsiz olacak.Seyahat kısıtlaması getirildi. Listeye ABD de eklendi.