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İngiliz donanması Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

İngiliz ordusu, ’nda  4 bin 200 km2 büyüklüğündeki buzulları keşfetti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:36 ABONE OL
İngiliz donanması Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

İngiliz ordusu, Güney Atlantik Okyanusu'nda deniz taşımacılığını tehlikeye sokan 4 bin 200 km2 büyüklüğündeki buzulları keşfetti.

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'nın Güney Atlantik Adaları'nda görev yapan kuvvetleri, okyanusta yüzen ve bugüne kadar görüntülenmiş en büyük buzulun keşfedildiğini duyurdu. "A68a" adlı buzulunun tamamının görüntülenmesinin mümkün olmadığını belirten Filo Komutanı Michael Wilkinson, buzulun çeşitli açılardan fotoğrafladıklarını kaydetti. Bölgede deniz taşımacılığını tehlikeye sokan buz kütlesinin 4 bin 200 km2 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

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İngiliz donanması Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi
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