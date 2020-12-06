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Macron’dan siyaseti bırakma sinyali

İçeride ve dışarıda zor günler yaşayan Macron, ten rengi beyaz olmayanlara yönelik ırkçılığı itiraf etti. İki yıl sonraki seçimler için de “O gün yaşanacak şartlara göre belki de aday olamayacağını” söyledi

Giriş Tarihi: 6.12.2020 ABONE OL
Macron’dan siyaseti bırakma sinyali
İslam'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle dünya genelinde büyük tepki toplayan ve ülkesindeki krizleri yönetemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 seçimlerinde aday olmayabileceğini açıkladı. 2017'de yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron, internet üzerinden yayın yapan Brut medyasına gündeme ve iki yıl sonraki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tüm seçenekleri açık tuttuğunu söyleyen Macron, "O gün yaşanacak şartlara göre belki de aday olamayacağını" ifade etti. İki yıldır Sarı yeleklilerin protestolarına sahne olan ve son olarak güvenlik yasa tasarısı nedeniyle karışan ülkede halkın Macron'a olan güveni iyice azaldı. Macron, Kovid-19'u da iyi yönetemediği için ağır şekilde eleştiriliyor.

IRKÇILIK İTİRAFI
Son günlerde ülkede yaşanan polis şiddetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Macron, "Şiddete başvuran polislerin cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek" dedi. Macron, "Ten rengi beyaz olmayan kişilerin (polis tarafından) daha fazla kontrol edildiği doğru" şeklinde konuştu.

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Macron’dan siyaseti bırakma sinyali
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