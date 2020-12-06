Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride Türk kameraman saldırıya uğradı

'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride Türk kameraman saldırıya uğradı

'nin kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 01:31 Son Güncelleme: 7.12.2020 02:33 ABONE OL
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride Türk kameraman saldırıya uğradı

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.

Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Suriye raporu: 'Türkiye ile nefes aldık ayaktayız'

ARKADAŞINA GÖNDER
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride Türk kameraman saldırıya uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA