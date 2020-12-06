Ordunun yüzde 80’i yok oldu

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonda hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük bir darbe vurdu. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, (UNEC) 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı. UNEC'in araştırmasına göre, Ermenistan savaşta 4.8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti. Azerbaycan ordusu karşısında büyük yıkım yaşayan Ermenistan ordusunun bu ağır kaybı siyasiler tarafından da kabul edildi. Eski Başbakan Hrant Bagratyan'ın "Ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Bozguna uğradık. Bu sır değil çünkü savaş alanında ne kadar silah, zırhlı araç ve topumuzun kaldığını Azerbaycanlılar da sayıyor. Artık ordu diye bir şey yok. Bu aslında yenilgi de değil, bu bir bozgun" açıklaması, Ermenistan ordusunun yaşadığı hezimeti ortaya koydu.İşgal dönemi boyunca, savunma hatlarını kalın beton duvarlarla ören Ermenistan ordusuna en büyük zararı Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Türk yapımı SİHA'lar ile kamikaze İHA'lar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı savaşın ilk gününden son gününe kadar Ermenistan'ın pahalı silahlarının hava unsurlarıyla imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Tüm dünya, Azerbaycan'ın modern bir savaş yürütmesini dakika dakika izledi. Çok sayıda askeri aracın yok edildiği operasyonda Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemleri de başlıca hedefler arasında yer aldı. Çatışmalar boyunca havadaki üstünlüğünü koruyan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 5 Su-25 savaş uçağını düşürdü.ERMENİSTAN ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerin psikolojisine de yansıdı. Zaman içinde çoğu asker savaşmak istemeyerek kaçmaya çalıştı. Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlarla eli silah tutanları orduya çağırdı. Ermenistan 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da bu rakamın 4 bin 750 olduğu ifade edildi. Ancak kaybın çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer'i boşaltmıştı.