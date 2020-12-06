Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı

Son dakika haberi: Karayipler'de akıl almaz bir olay yaşandı. Karayipler'deki Trinidad ve Tobago'da vurularak öldürülen Che Lewis, kendi cenazesine alınmadı. Evinde babasıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki gencin bedeni, sandalyede oturur şekilde sergilenince kilise tepki gösterdi.
GELENEKLERE UYGUN DEĞİL
Hıristiyan geleneklerine göre vefat eden kişinin bedeni cenaze törenlerinde yatar pozisyonda tahnit edilmiş şekilde sergileniyor.
Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı | Video
TÖRENE KATILANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Güneş gözlüğü, pembe ceket ve beyaz pantolonuyla sandalyesinde oturan Lewis, ülkenin başkenti Port of Spain'de düzenlenen törene katılanları şaşkına uğrattı.
MASKE TAKMADIĞI İÇİN UYARDILAR
Diego Martin kasabasındaki St. John the Evangelist Kilisesi yetkilileri, Lewis'in naaşını cenaze törenine uygunsuz hazırlandığı için içeri almadı.
Genç adam, sandalyede oturur pozisyonda kilisenin dışına kondu. Hatta bazı ziyaretçiler adamı canlı zannederek maske takmadığı için uyardı.
Lewis'in naaşını cenaze töreni için hazırlayan Dennie's Cenaze Evi'nin sahibi Dennie, şunları söyledi:
Aile, Lewis'in naaşının bu şekilde hazırlanmasını talep etti. Biz de birgün böye bir şey yapmayı düşünüyorduk zaten, dolayısıyla istekleri bize yabancı gelmedi. Yurtdışında cenazelerde bunun uygulandığını biliyorduk.
Polis görevlisi Brent Batson ise, "Dennie's Cenaze Evi'nin bu düşüncesiz hareketi bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Polis, cenaze evi çalışanlarının Lewis'in naaşını bu şekilde kiliseye getirerek tehlikeye attığını belirtip, bunun 6 bin 850 Trinidad ve Tobago doları (yaklaşık 7 bin 850 TL) cezası olduğunu söyledi.
Cenaze eviyle ilgili soruşturmanın devam edeceğini de sözlerine ekledi.SON DAKİKA HABERİ! Akılalmaz olay! "Çok değişik bir yöntem, duyunca şoke oldum" SON DAKİKA HABER: Trabzon'da akılalmaz olay yaşandı! Üfürükçü kadın 136 kişiye corona virüs bulaştırdı!