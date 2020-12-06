Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı

Lewis'in naaşını cenaze töreni için hazırlayan Dennie's Cenaze Evi'nin sahibi Dennie, şunları söyledi:

Aile, Lewis'in naaşının bu şekilde hazırlanmasını talep etti. Biz de birgün böye bir şey yapmayı düşünüyorduk zaten, dolayısıyla istekleri bize yabancı gelmedi. Yurtdışında cenazelerde bunun uygulandığını biliyorduk.

Polis görevlisi Brent Batson ise, "Dennie's Cenaze Evi'nin bu düşüncesiz hareketi bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Polis, cenaze evi çalışanlarının Lewis'in naaşını bu şekilde kiliseye getirerek tehlikeye attığını belirtip, bunun 6 bin 850 Trinidad ve Tobago doları (yaklaşık 7 bin 850 TL) cezası olduğunu söyledi.

Cenaze eviyle ilgili soruşturmanın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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