Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz

MSB'den yapılan son dakika açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz | Video

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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