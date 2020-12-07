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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Sudan Büyükelçisi, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

Başkan 'a, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed tarafından güven mektupları sunuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:25 ABONE OL
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Sudan Büyükelçisi, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed tarafından güven mektupları sunuldu.

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Ahmed, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve aileleri, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Sudan Büyükelçisi, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu
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