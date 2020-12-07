Arakanlıları ölüm adasına süren Bangladeş’e uyarı

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşama elverişli olmayan Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesi sürecinin durdurulması çağrısında bulundu. ERC'den yapılan açıklamada Bangladeş'in 100 binden fazla Arakanlı Müslümanı uzak bir adaya yerleştirme planından duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, "Yeni seçilen ABD yönetimi, Güney Asya ülkeleri, sivil toplum ve uluslararası kuruluşları, Bangladeş hükümetini bu prosedürü derhal durdurması konusunda ikna etmeye çağırıyoruz " denildi. Bhasan Char Adası'nın her yıl şiddetli yağışlar nedeniyle aylarca sular altında kaldığına işaret edilen açıklamada, Arakanlı göçmenlerin adaya gitmeye zorlanması durumunda, orada tasavvur edilemez büyüklükte insani bir felaketle karşı karşıya kalacakları vurgulandı.