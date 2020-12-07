Merkel: Işık gözüktü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 ile ilgili sevindirici açıklamalarda bulundu. Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün "yenilebileceğini" umduğunu söyledi. "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" diyen Merkel, yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade ederek "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi. Öte yandan, Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ülkede önümüzdeki yılın yazına kadar koronavirüse karşı toplu aşıların yapılmış olacağını söyledi.Toplam vaka sayısı 66 milyon 875 bini geçti. 1 milyon 534 bin 806 kişi hayatını kaybetti.Pew anketine göre ülkede aşı olmak isteyenlerin sayısı yüzde 60. Günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde.Ölü sayısı düşüyor. Son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti.Kitlesel aşılama başladı. Öncelik sağlık çalışanlarında.Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara, Kovid-19 fonunda yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.