Netanyahu’ya öfke dinmiyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı düzenlenen gösteriler 24'üncü haftasında da sürdü. Binlerce kişi, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada toplanarak Netanyahu'nun istifasını istedi. Netanyahu'nun görevini bırakmasını isteyen öfkeli kalabalık Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutu yakınlarında bulunan Paris Meydanı'nı kapattı. Polis yolları kapatan 27 kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler, yeni seçimlerde de protestolarına son vermeyeceklerini açıkladı.Öte yandan Tel Aviv'deki protestoya katılan 82 yaşındaki bir İsrailli, hükümet yanlısı başka bir kişinin arabasıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybett. Ölen kişinin Facebook İsrail Ülke Direktörü Adi Soffer- Teeni'nin babası Dror Soffer olduğu aktarıldı.