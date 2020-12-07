Son dakika haberi: Dünya corona virüsten kırılırken bir salgın daha: Binlerce tavuk itlaf edilecek

134 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Tesisteki yaklaşık 134 bin tavuğun itlafına bugün başlanırken, bu sabah itibariyle bölgeye giden Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de çalışmalara destek verdi. Salgından etkilenen tesis yakınında bulunan diğer 13 tavuk çiftliğine tedbir amacıyla tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirilirken, çiftliklere giriş-çıkış yapan tüm araçların da dezenfekte edildi.