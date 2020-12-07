Son dakika haberi: Gizemli hastalık alarmı: Bilinç kaybı, mide bulantısı belirtileri ile başlıyor: Corona virüs test sonuçları negatif...

SUDAN MI BULAŞTI?

Gizemli hastalığın görüldüğü Andhra Pradeş eyaleti, aynı zamanda 800 bin korona virüs vakası ile salgından en fazla eyaletlerden biri. Ancak, hafta sonu hastaneye başvuranlarda korona virüs tespit edilmediği ifade edildi. Hastalığın sinir sistemini etkilediği ancak henüz nedeninin belirlenemediği aktarıldı. Tüm hastaların suyunu ortak bir kaynaktan sağladığının tespit edilmesinin ardından Eluru kentinde su örneği alınarak teste başlandı. Bölgede 57 bin 863 evden örnekler alınarak, laboratuvar incelemeleri başlatıldı.

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