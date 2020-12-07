Son dakika: Ukrayna'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Roket fırlatma aracı için Türkiye ile görüşüyoruz

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ile uzay alanında yapılacak işbirliğine değindi. Uruskiy, uluslararası 'Antares' projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ciddi partnerler arıyoruz. Ortak roket fırlatma aracı üretimi konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinin topraklarından (üretim) başlanabilir. Çünkü ne biz ne de Türk tarafı uzay üssü için uygun yer tahsis edemiyoruz " dedi.