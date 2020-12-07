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Terör örgütü / tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz

Suriye İnsan Hakları Ağı (), adını kullanan terör örgütü /'nın toplam 3398 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:03 Son Güncelleme: 7.12.2020 17:22 ABONE OL
Terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz

SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün söz konusu keyfi alıkoyma ve hapsetme uygulamalarını herhangi bir suçlama olmaksızın yaptığını vurguladı.

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Örgütün, tutukladığı kişileri nerede tuttuğunu açıklamadığının altını çizen Abdulgani, "Söz konusu uygulama SDG'nin genel tavrını yansıtıyor. Alıkonulan kişilerin neden alıkonulduğu belirtilmiyor. Yargı süreci ve açıklama sunulmuyor. Ailelerine bilgi verilmiyor. Bu durum Esed rejiminin uygulamalarından farksız" dedi.

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SDG, son olarak cuma günü Deyrizor kentinde yaşayan Süleyman Abd Hamud'u zorla alıkoymuştu.

Cuma günü evine yapılan baskınla kaçırılan Hamud'un nereye götürüldüğü bilinmezken, ailesine herhangi bir bilgi verilmemişti.

SNHR tarafından açıklanan rakamlara göre, YPG/PKK tarafından keyfi alıkonulan ve akıbeti bilinmeyen 3398 tutuklu bulunuyor.

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Terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsiz
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