Akıllara durgunluk veren son dakika haberi: 61 yaşındaki kocasını döve döve öldürdü!

Son dakika haberler… Brezilya'lı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf İsviçre yasaları gereğince tam ismi verilmeyen ve Thomas ismiyle bahsedilen 61 yaşındaki adamı bir cisimle darp ettiğini ve alınan darbeler sonucunda kocasının hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla alakalı soruşturma sürerken Obenauf'un daha önce de bir suçlama ile gündeme geldiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

ESKİ ŞAMPİYON KADIN BOKSÖR KOCASINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ!

Rio de Janeiro doğumlu Obernauf, 18 yaşında boksa adım atmadan önce erken yaşlarda futbol oynamış ve olimpiyatlarda jimnastikçi olarak yer almıştı. Boks kariyerinde başarılara imza atan kadın sporcu Ocak ayında evlendiği eşini keskin olmayan bir cisimle darp ederek öldürdü…