Aşılar umut veriyor

Dünya geneli
: Vakalar 67 milyon 393 bini geçti. 1 milyon 541 bin 752 kişi hayatını kaybetti.
ABD:
Koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin testi pozitif çıktı.
Çin
: Sinovac, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini ikiye katlamak için 515 milyon dolarlık finansman sağladı. Sinovac, aşı üretimini iki katına çıkardı.
İngiltere:
Yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşı hazır. Bugün ilk aşılama başlıyor.
Rusya:
Moskova'da sağlık personeli, öğretmen ve kamu görevlilerine aşı cumartesiden itibaren vurulmaya başlandı.
Endonezya:
Çin'den ilk parti koronavirüs aşısını teslim aldı.
Hindistan:
Pfizer Hindistan'da da aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.
İran:
Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışından aşı satın alamadıklarını söyledi.