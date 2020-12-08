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Aşılar umut veriyor

Giriş Tarihi: 8.12.2020 ABONE OL
Aşılar umut veriyor
Dünya geneli: Vakalar 67 milyon 393 bini geçti. 1 milyon 541 bin 752 kişi hayatını kaybetti.
ABD: Koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin testi pozitif çıktı.
Çin: Sinovac, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini ikiye katlamak için 515 milyon dolarlık finansman sağladı. Sinovac, aşı üretimini iki katına çıkardı.
İngiltere: Yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşı hazır. Bugün ilk aşılama başlıyor.
Rusya: Moskova'da sağlık personeli, öğretmen ve kamu görevlilerine aşı cumartesiden itibaren vurulmaya başlandı.
Endonezya: Çin'den ilk parti koronavirüs aşısını teslim aldı.
Hindistan: Pfizer Hindistan'da da aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.
İran: Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışından aşı satın alamadıklarını söyledi.
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Aşılar umut veriyor
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