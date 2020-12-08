Aşılar umut veriyor

: Vakalar 67 milyon 393 bini geçti. 1 milyon 541 bin 752 kişi hayatını kaybetti.Koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin testi pozitif çıktı.: Sinovac, koronavirüs aşısı üretim kapasitesini ikiye katlamak için 515 milyon dolarlık finansman sağladı. Sinovac, aşı üretimini iki katına çıkardı.Yıl sonuna kadar 4 milyon doz aşı hazır. Bugün ilk aşılama başlıyor.Moskova'da sağlık personeli, öğretmen ve kamu görevlilerine aşı cumartesiden itibaren vurulmaya başlandı.Çin'den ilk parti koronavirüs aşısını teslim aldı.Pfizer Hindistan'da da aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışından aşı satın alamadıklarını söyledi.