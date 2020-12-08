Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı belli oldu

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 862'ye yükseldi.

ABD İLK SIRADA

ABD, 15 milyon 370 bin 339 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

HİNDİSTAN İKİNCİ SIRADA

Bu ülkeyi 9 milyon 703 bin 908 vaka ile Hindistan, 6 milyon 628 bin 65 ile Brezilya, 2 milyon 515 bin 9 ile Rusya, 2 milyon 295 bin 908 ile Fransa, 1 milyon 742 bin 557 ile İtalya, 1 milyon 737 bin 960 ile İngiltere, 1 milyon 725 bin 700 ile İspanya, 1 milyon 466 bin 309 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 100 ile Kolombiya ve 1 milyon 200 bin 6 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 551 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 47 milyon 86 bin 637 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.