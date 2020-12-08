Dünyanın en ölümcül yılanı plajda görüntülendi! Kameraya kayda alanlar büyük şok yaşadı…

McKenzie, halka açık alanlarda özellikle oyun ve barbekü alanlarında bir yılan görme durumunda belediyeye veya kendilerine ihbarda bulunmalarını, yılanların çoğu zaman hareket etmek için yalnız bırakılabileceğini de sözlerine ekledi. Gönderi, 2000'den fazla yorum ve etkileşim aldı.

Yılan yakalayıcı, Pazar günü yılan hakkında bölgedeki insanlardan çağrılar aldıklarını fakat sonunda yılanın kendi isteğiyle alanı terk ettiğini söyledi. Ayrıca izleyenlerin yılana kendi alanını vererek sorumlu bir davranış sergilediklerini de sözlerine ekledi.

McKenzie, insanların yılan gördüğünde gösterdiği davranışı sağduyulu olarak nitelendirirken yılanların tehdit altında hissetmedikleri sürece insanları kovaladıklarının da bilinmediğini söyledi.