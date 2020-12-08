Dünyanın en ölümcül yılanı plajda görüntülendi! Kameraya kayda alanlar büyük şok yaşadı…

Sürüngen yer değiştirme merkezinin sahibi olan Stuart McKenzie'nin "Bu büyük dostumuz ne iyi bir yüzücü" yorumuyla paylaştığı videoda büyük kahverengi yılanın birçok endişeli izleyicinin gözleri önünde suda süzüldüğü görülüyor.
Öldürücü yılan, baş kısmı su üzerinde yüzdüğü sırada sahildeki en az iki adamın köpeklerini zapt etmeye çalıştığı ve bir adamın da yavru köpeği kollarının arasına aldığı videodaki görüntüler arasında yer alıyor.
Avustralya Müzesi'ne göre ısırdığında diğer türlere oranla daha fazla öldürücülüğe sahip olduğu bilinen Doğu Kahverengi Yılanı'nın ortalama 150 cm boyutlara sahip olduğu da düşülen notlar arasında yer alıyor.
McKenzie, halka açık alanlarda özellikle oyun ve barbekü alanlarında bir yılan görme durumunda belediyeye veya kendilerine ihbarda bulunmalarını, yılanların çoğu zaman hareket etmek için yalnız bırakılabileceğini de sözlerine ekledi. Gönderi, 2000'den fazla yorum ve etkileşim aldı.
Yılan yakalayıcı, Pazar günü yılan hakkında bölgedeki insanlardan çağrılar aldıklarını fakat sonunda yılanın kendi isteğiyle alanı terk ettiğini söyledi. Ayrıca izleyenlerin yılana kendi alanını vererek sorumlu bir davranış sergilediklerini de sözlerine ekledi.
McKenzie, insanların yılan gördüğünde gösterdiği davranışı sağduyulu olarak nitelendirirken yılanların tehdit altında hissetmedikleri sürece insanları kovaladıklarının da bilinmediğini söyledi.
İnsanlara yalnızca birkaç adım geride durduklarında hiçbir şey olmayacağını söyleyen McKenzie, insanların sürekli yılanların onları kovaladığını söylese de bunun doğru olmadığını, yılanların yalnızca tehdit edildiklerinde saldırdıklarını belirtti.
Doğu Kahverengi Yılanı ile bir karşılaşma sırasında birini ısırması oldukça öldürücü olabilir. Acil sağlık müdahalesine ve panzehire bir an önce ihtiyaç duyulur.