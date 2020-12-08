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Gizli tutuyorlardı: Putin'in kızının düğün fotoğrafları basına sızdı!

Devlet Başkanı 'in özel hayatı ve ailesi sır gibi saklanıyordu. Putin'in, ’nın küçük kızı 'nın düğün fotoğrafları basına sızdı. İşte 2013 yılında çekilen o fotoğraflar...

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:24 Son Güncelleme: 8.12.2020 10:52 ABONE OL
Gizli tutuyorlardı: Putin'in kızının düğün fotoğrafları basına sızdı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova'nın 2013 yılındaki düğün fotoğrafları, basına sızdı.

2013'TE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR BASINA SIZDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lyudmila Putina'nın küçük kızı Katerina Tikhonova, 2013'te Kirill Shamalov'la evlendi. İkilinin Rusya'daki Igora kayak merkezinde üç gün süren düğününden bazı fotoğraflar, basına sızdı.

PUTİN'İN EŞİNDEN AYRILMA SEBEBİ...

Katerina Tikhonova ve eşi işadamı Kirill Shamarov, 2018'de boşandı ve basında boşanma sebebi olarak Shamarov'un Zhanna Volkova ile ilişkisi gösterildi.

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Gizli tutuyorlardı: Putin'in kızının düğün fotoğrafları basına sızdı!
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