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Akılalmaz olay! Öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu

’de sosyal medyaya bomba gibi düşen bir olay medyadan geldi. Bir anaokulu öğretmeni uyku saatinde bir öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu. Öğretmen daha sonra okuldan atıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 21:37 Son Güncelleme: 8.12.2020 22:10 ABONE OL
Akılalmaz olay! Öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu

Çin'in Man Tian Xing isimli anaokulunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir öğretmen uyku saatinde uyumaya çalışan 5 yaşındaki öğrencinin üzerine oturup ardından telefonuyla oynamaya devam etti. 26 Kasım'da gerçekleşen olayın 3 dakika boyunca sürdüğü belirtilirken, yetkililer olayın veliler tarafından nasıl ortaya çıkarıldığına dair bir bilgi vermedi.

OKULDAN ATILDI
Hakkında soruşturma başlatılan öğretmenin okuldan atıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Çin’de bir anaokulu öğretmeni öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu

Polis tarafından sorgulanan öğretmen ifadesinde, 'öğrencinin hızlı bir şekilde uykuya dalmasına yardım etmeye' çalıştığını iddia etti. Ailelerin olayın ardından okulla anlaşmaya vardıkları belirtildi.

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Akılalmaz olay! Öğrenciyi uyutmak için üzerine oturdu
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