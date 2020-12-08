İşgalci İsrail’in yeni talan projesi

İsrail'inişgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi. Tel Aviv, uluslararası eleştirileri görmezden gelerek ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce inşa çalışmalarını tamamlamaya çalışacak. Gelişmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım ayındaki görüşmesinin ardından gerçekleştiğine işaret edildi. İsrailli yasa dışı Yahudi yerleşimciler ise, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki beldede, Filistinlilere ait 38 zeytin ağacını kesti. Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.