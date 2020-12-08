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Netanyahu'nun rakibi yeni parti kuruyor

İsrailli milletvekili Gideon Saar, Başbakan 'nun liderlik ettiği 'nden ayrıldığını ve yeni bir parti kurmaya karar verdiğini duyurdu

AA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 04:21 ABONE OL
Netanyahu'nun rakibi yeni parti kuruyor

Likud Partisi'nin 2019'daki başkanlık seçimlerinde Netanyahu'nun rakibi olan Saar yaptığı yazılı açıklamada, Likud'un son yıllarda yönünü değiştirdiğini ve Netanyahu'nun kişisel çıkarlarına hizmet eden bir araca dönüştüğünü belirtti.

Saar, bu nedenle Likud Partisi'nden ayrılmaya ve Netanyahu'nun karşısında yeni bir siyasi partiyle erken seçimlere girmeye karar verdiğini ifade etti.

Saar, Netanyahu'nun rakibi olarak girdiği 2019'daki parti genel başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

İsrail'de geçen hafta Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önergenin ilk oylamadan geçmesinin ardından gelen bu açıklamanın, Başbakan Netanyahu için yeni bir darbe olduğu ifade ediliyor.

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Netanyahu'nun rakibi yeni parti kuruyor
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