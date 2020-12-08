SON DAKİKA! Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma raporu korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri canlıların yaşam alanlarını doğrudan etkiliyor. İngiltere'nin meteoroloji dairesi Met Office, konuya ilişkin çarpıcı bir rapor yayınladı. Analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…