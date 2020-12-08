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Son dakika haberi: FDA, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının etkinliğini onayladı!

Son dakika haberi: Prof.Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona virüs aşısına Gıda ve tarafından acil kullanım onayı için önünde engel olmadığı bildirildi. Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirien corona virüs aşısının corona virüse karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 95 etkinliği FDA tarafından onaylandı. Böylece aşının kullanımı için önünde bir engel kalmadı. Gözler perşembe gönü gerçekleşecek kritik toplantıda olacak.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 17:12 Son Güncelleme: 8.12.2020 18:16 ABONE OL
Son dakika haberi: FDA, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının etkinliğini onayladı!

Son dakika haberi: Tüm dünya ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan gelecek habere kilitlenmişti. FDA, 10 Aralık'ta yapılacak toplantı öncesinde corona virüs aşısının kullanımı için önünde engel olmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

YÜKSEK DERECEDE ETKİLİ

Pfizer aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK KRİTİK TOPLANTIDA OLACAK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı. ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. Perşembe günü FDA'in aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımı için onayı görüşülecek.

Daha sonra aşılar dağıtılacak. ABD'nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak. Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı ücretsiz olacak.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu. Aşılama ise bugün başlamıştı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı için flaş gelişme! Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliği doğrulandı Son dakika | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."

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Son dakika haberi: FDA, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının etkinliğini onayladı!
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