Son dakika haberi: FDA, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının etkinliğini onayladı!

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK KRİTİK TOPLANTIDA OLACAK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı. ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. Perşembe günü FDA'in aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımı için onayı görüşülecek.

Daha sonra aşılar dağıtılacak. ABD'nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak. Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı ücretsiz olacak.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu. Aşılama ise bugün başlamıştı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı için flaş gelişme! Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliği doğrulandı

Son dakika | Pfizer CEO'su corona virüs aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi: "Emin değiliz..."