Son dakika haberi: Çin'in corona virüs aşısının koruma oranı açıklandı: İşte corona virüs aşısında yeni gelişme...

HAFİF GRİP BENZERİ SEMPTOM DIŞINDA YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Dr. Ayşin Kılınç Toker, dünya üzerindeki aşı çalışmalarında yan etki oranı en düşük aşıyı uyguladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz hastalarımızı günlük ateş, öksürük, nabız veya genel bir şikayetleri var mı diye kontrol ediyoruz. Onun dışında 24 saat ulaşabilecekleri telefon hattımızda var. Onlarla da iletişime geçiyoruz. Ayrıca verdiğimiz karneler ile kendi ateşlerini günlük, sabah, akşam ölçüp bize iletiyorlar. Yaklaşık 57 tane hastamızda ikinci doz aşımızı yaptık. Şu ana kadar hafif grip benzeri semptom dışında oda hepsinde değil sadece birkaç hastamızda oldu herhangi bir yan etki saptamadık. Şuan dünya üzerinde yapılan diğer tüm aşı çalışmaları içerisinde inaktif virüs aşısı olduğu için yan etki ihtimali, yan etki oranı en düşük olan aşı bizim şuan uyguladığımız aşımız. Hiçbir hastalık, getirebilecek hiçbir yan etkinin korona virüs kadar kötü olmayacağını düşünüyor ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

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