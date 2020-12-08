Son dakika haberi: Fahrizade suikastine ilişkin yeni detay: Uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü

Komutan Yardımcısı Fadavi, "Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu" ifadelerini kullandı.

İsrail gazetesi: Fahrizade'nin Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor

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