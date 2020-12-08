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Son dakika haberi: Fahrizade suikastine ilişkin yeni detay: Uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü

Son dakika haberi: İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade 27 Kasım'da suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. İran'ın en kritik isimlerinden olan Fahrizade'ye yönelik ile ilgili İran'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Fadavi, Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve "yapay zekaya" sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:01 Son Güncelleme: 8.12.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Fahrizade suikastine ilişkin yeni detay: Uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü

Son dakika haberleri: İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'nin basına yaptığı açıklamada, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in 'uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle' öldürüldüğünü yazdı.

UYDU KONTROLLÜ AKILLI SİSTEM

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi İran basınına verdiği demeçte, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh'in yapay zeka ve "uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle" öldürüldüğünü söyledi.

Komutan Yardımcısı Fadavi, "Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu" ifadelerini kullandı.

İsrail gazetesi: Fahrizade'nin Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor ABD'li yetkili, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğunu ileri sürdü

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Son dakika haberi: Fahrizade suikastine ilişkin yeni detay: Uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü
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