Wagner'in savaşçısından itiraflar! Akılalmaz sorular: Bunlar intihar eylemi yapabilir mi?

"SURİYE'DE ASIL İŞİ WAGNER YAPTI"

Gabidullin, 2019'da DEAŞ terör örgütüyle savaşan Suriyelilerin Libya'ya gönderilmesine yönelik bir emir aldığını belirterek "Gönderdiklerim oraya vardıklarında, komutan beni arayıp, 'Bunlar intihar eylemi yapabilir mi?' diye sordu. Nasıl bir insan böyle bir soru sorabilir?" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssünde görev alan Rus askerlerine yönelik eleştirilerde bulunan Gabidullin, "Suriye'de asıl işleri yapan Wagner askerleriydi. Suriye ordusu ise aciz durumda. Bazı Rus komutanlar, başarılı görünmek için üstlerine yalan beyanlarda bulunuyorlardı." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Suriye'de DEAŞ'a karşı zafer kazandık." ifadelerini değerlendiren Gabidullin, "Wagner askerleri hala zaman zaman özellikle de Suriye'de 'Beyaz Çöl' diye tanımlanan bölgede, DEAŞ'la çatışmalara katılıyor." dedi.