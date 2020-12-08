Yunan zulmüne dair yeni kareler

Yunan askerlerinin, Ege'de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri düzensiz göçmenleri, bir lastik bota bindirerek ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Haziran ayında insansız hava aracı tarafından kaydedilen videoda, İleryoz Adası doğusunda bir Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, teker teker bir lastik bota bindirildiği görüldü. Daha sonra göçmenler hayatlarını tehlikeye atacak şekilde lastik botla açık denize bırakıldı. Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılarak göçmenleri ölüme terk etti. Hayatları hiçe sayılan mültecileri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.