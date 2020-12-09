ABD Büyükelçiliği’ne Murat Mercan getirildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere 54 yeni atama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı. Ahmet Başar Şen Berlin Büyükelçiliği'ne, Ahmet Demirok ise Bakü Büyükelçiliği'ne getirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu. Cihad Erginay'a Kabil Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ali Rıza Güney'e Bağdat Büyükelçiliği, Barış Ulusoy'a Beyrut Büyükelçiliği, Turgay Tuncer'e Abu Dabi Büyükelçiliği görevleri verildi.